Nba: playoff al via, Denver batte i Lakers all'esordio

Buona la prima per i campioni in carica di Denver nei playoff della Nba. I Nuggets, forti dei 32 punti di Nikola Jokic, hanno sconfitto in rimonta i Los Angeles Lakers di LeBron James per 114-103. Nulla è cambiato, sembra, rispetto alle finali della Conference Ovest della scorsa stagione, quando la franchigia del Colorado vinse tutte e quattro le partite. Nell'altra partita disputata nella notte italiana, i New York Knicks hanno sconfitto i Philadelphia 76ers 111-104. A Denver, Jokic oltre a segnare 32 punti ha preso 12 rimbalzi e fornito sette assist, aiutato da Jamal Murray (22 punti con 10 assist) e Michael Porter (19 punti) a riportare avanti la squadra nel terzo quarto. James ha segnato 32 punti e ha preso 14 rimbalzi e Anthony Davis ne ha aggiunti 27 per i Lakers, che hanno cercato di recuperare lo svantaggio nell'ultima frazione. L'allenatore dei Lakers, Darvin Ham, ha sottolineato che la superiorità dei Nuggets (15-6) nei rimbalzi offensivi è stata fondamentale. Nelle prime partite delle altre due sfide in programma, i Minnesota Timberwolves hanno sconfitto i Phoenix Suns 120-95 e i Cleveland Cavaliers si sono imposti sugli Orlando Magic 97-83.