Nba: prima sconfitta per Boston, i Lakers battuti a Miami

A Minneapolis, Anthony Edwards ha brillato nella notte dell'Nba permettendo ai suoi Wolves di infliggere la prima sconfitta stagionale ai Boston Celtics (114-109 ap). Con 38 punti (8 dei quali nei supplementari), 9 rimbalzi e 7 assist, Edwards è stato fondamentale, aiutato da Jaden McDaniels (20 punti), autore di un canestro decisivo a fine partita, e Rudy Gobert (14 punti, 12 rimbalzi). Con cinque vittorie e una sconfitta, i Celtics sono affiancati in testa alla Eastern Conference con lo stesso record dai Philadelphia Sixers, che hanno registrato la quinta vittoria consecutiva contro i Washington Wizards (146-128), con 48 punti di Joel Embiid (più 11 rimbalzi e 6 assist). I Denver Nuggets, campioni del 2022, sono riusciti in una bella rimonta vincendo in casa 134-116, trascinai da Nikola Jokic, autore di una tripla doppia (35 punti , 14 rimbalzi, 12 assist). Restano in testa alla Western Conference con sette vittorie e una sconfitta, davanti ai Mavericks di Luka Doncic e Kyrie Irving, che hanno vinto 117-102 in Florida contro gli Orlando Magic - cui non sono bastati i 22 punti di Paolo Banchero ed i 19 a testa di Cole Anthony e Mo Wagner - e ai Warriors, 120-109 sui Pistons a Detroit, inclusi 34 punti di Stephen Curry. Da segnalare, tra le altre partite, anche la sconfitta di LeBron James (30 punti) e dei suoi Lakers contro il suo ex club, Miami (108-107), supportato in particolare da Bam Adebayo (22 punti, 20 rimbalzi, 10 assist). A New York era particolarmente atteso l'ex Mvp James Harden, per i suoi primi passi nella nuova squadra dei Clippers, contro i Knicks. Ma per i risultati bisognerà aspettare: nonostante una partita più che dignitosa (17 punti al tiro, 3 rimbalzi, 6 assist, 2 palle perse), Harden non ha potuto evitare che Los Angeles subisse la seconda sconfitta consecutiva.