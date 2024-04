Nba: scommesse, bandito a vita Jontay Porter dei Raptors

L'Nba ha bandito a vita il giocatore dei Toronto Raptors Jontay Porter dopo che un'indagine ha scoperto che scommetteva sulle partite di campionato, un "peccato capitale" secondo il commissario della Lega Adam Silver. In base agli accertamento, Porter, che ha trascorso parte della sua stagione nella Nna e parte nella G League, ha anche condiviso informazioni private sulla sua forma fisica con uno scommettitore sportivo e si è allontanato da una partita per influenzare le scommesse. "Non c'è niente di più importante che proteggere l'integrità della competizione Nba per i nostri fan, le nostre squadre e tutti coloro che sono associati al nostro sport, motivo per cui le palesi violazioni delle nostre regole di gioco da parte di Jontay Porter vengono punite con la punizione più severa", ha detto Silver. La Lega ha affermato che le sue indagini rimangono aperte e che sta condividendo informazioni con i procuratori federali sulla questione.