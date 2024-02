Nba: successi per Grizzlies e T-Wolves su Bucks e Portland

Durante la notte con solo tre partite Nba in programma, i Grizzly Memphis hanno battuto 113-110 i Milwaukee Bucks, terzi della East Conference; mentre i Minnesota Timberwolves si sono imposti a Portland per 128 a 91. I Golden State Warrios hanno superato gli Utah Jazz per 140-137. I Bucks hanno perso, nonostante i 35 punti e i 12 passaggi decisivi di Giannis Antetokounmpo. I T-Wolves grazie ai 34 punti di Anthony Edwards hanno schiacciato Portland, penultimo in Conferenza Ovest, che ha così subito la sua sesta sconfitta di fila. Nel primo quarto i Bucks hanno fatto registrare un parziale di 44-14. Nella vittoria di Golden State sui Jazz fa notizia la partenza dalla panchina di Klay Thompson: l'ultima volta che il quadruplo campione Nba non è partito nel quintetto base risale a 12 anni, nel marzo 2012 quando era ancora un rookie. Inogni caso l'ala 34enne ha segnato 35 punti, il suo miglior totale della stagione, con 7 tiri a tre punti su 13.