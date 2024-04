Nba: torna Embiid e Filadelfia batte Oklahoma

I Philadelphia 76ers hanno festeggiato il ritorno dall'infortunio del pivot camerunese Joel Embiid con una prestigiosa vittoria contro gli Oklahoma City Thunder (109-105), in lotta per il primo posto a ovest. Embiid, MVP nel 2023, è tornato a sorpresa poco più di due mesi dopo l'infortunio al ginocchio (30 gennaio). Senza di lui Sixers sono precipitati in classifica e sono attualmente ottavi. Con 24 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, Embiid ha ampiamente contribuito alla vittoria. La sconfitta dei Thunder ha importanti conseguenze nella lotta per il primo posto e il vantaggio casalingo negli spareggi. OKC (52 vittorie-23 sconfitte) ha infatti perso due posizioni, lasciando il comando a Denver (53-23), vincitore contro San Antonio (110-105), e il secondo posto ai Minnesota Timberwolves (52-23), che hanno battuto Houston (113-106). I San Antonio Spurs hanno perso con Denver (110-105), trascinata dal pivot serbo Nikola Jokic (42 punti, 16 rimbalzi, 6 assist), favorito per essere nominato MVP per la terza volta in carriera. Sconfitta a sorpresa dei Milwaukee Bucks, secondi a Est, sul parquet dei Washington Wizards (117-113), penultimi nella stessa conference, nonostante i 35 punti segnati da Giannis Antetokounmpo, in tripla-doppia con 15 rimbalzi e 10 assist. I Bucks conservano due partite di vantaggio sui Cavaliers. I Los Angeles Lakers hanno firmato la settima vittoria in 8 partite sul parquet dei Toronto Raptors (128-111), con 25 punti di D'Angelo Russell e 23 di LeBron James e si stanno assicurando il posto nella fase finale. Attualmente noni (43-33), stanno mettendo pressione su Sacramento/Phoenix. Dietro di loro, i Golden State Warriors (10mi, ultimo posto play-off) respirano grazie al successo su Dallas (104-100) combinato con la sconfitta di Houston (11mi), che dà loro un vantaggio di tre partite.