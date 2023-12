NBA: vincono Boston e Milwaukee, gli Spurs di ancora ko

I Boston Celtics restano imbattuti in casa, Giannis Antetokounmpo miglior rimbalzista della storia dei Bucks ed ennesima sconfitta degli Spurs nonostante un doppio-doppio di Victor Wembanyama nella notte Nba. Vincitori su Orlando (114-97), i Celtics portano il loro bilancio casalingo a 14 vittorie con zero sconfitte, grazie a un Jaylen Brown che ha segnato 17 dei suoi 31 punti nell'ultimo quarto. Jayson Tatum ha segnato 23 punti e Kristaps Porzingis ha firmato un doppio doppio (15 pts, 10 rbds), permettendo ai Celtics di battere il Magic due volte in tre giorni. I Celtics avevano collezionato quattro sconfitte consecutive con i Magic prima di batterli venerdì scorso in una vittoria che Brown ha definito la più grande dell'anno. Boston continua a dominare la East Conference (20 vittorie, 5 sconfitte), davanti ai Milwaukee Bucks che hanno messo fine alla serie di cinque vittorie di fila degli Houston Rockets (128-119). Con 17 rimbalzi, Giannis Antetokounmpo è diventato il miglior rimbalzista della storia dei Bucks (7165), davanti alla leggenda Kareem Abdul-Jabbar (7161). Il "Greek Freak", che ha segnato anche 26 punti, forma una coppia offensiva d'urto con Damian Lillard (39 pts, 11 passaggi). Gli Spurs di Victor Wembanyama si sono arresi pesantemente ai New Orleans Pelicans (110-146), nonostante una nuova buona performance individuale del francese. I risultati della notte: Portland-Golden State 114-118, Phoenix-Washington 112-108, Milwaukee-Houston 128-119, Boston-Orlando 114-97, San Antonio-New Orleans 110-146. (ANSA-AFP).