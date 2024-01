Nba: vittorie per Celtics, Warriors e Knicks

Vittorie per Boston Celtics, Atlanta Hawks, New York Knicks, Golden State Warriors e Toronto Raptors nella notte in Nba. I Boston Celtics hanno tenuto a bada i Pacers per 129 a 124, mentre i Los Angeles Lakers hanno subito un'altra devastante sconfitta in casa degli Hawks. Ancora un infortunio per Joel Embiid, la star dei Sixers, che è uscito dopo 4' pre un brutto colpo al ginocchio sinistro. Ko gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, autore di 14 punti, 5 rimbalzi e un assist. Boston Celtics - Indiana Pacers 129-124 Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers 138-124 New York Knicks - Utah Jazz 118-103 Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 119-107 Chicago Bulls - Toronto Raptors 107-118.