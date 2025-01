Newcastle batte Arsenal 2-0 nella semifinale di andata della Coppa della Lega

Il Newcastle ha battuto l'Arsenal 2-0 nella semifinale di andata della Coppa della Lega, quindici anni dopo la sua precedente vittoria sul campo dei "Gunners". Il finalista dell'edizione 2022/2023 si è imposto nella capitale britannica grazie a Alexander Isak ('37), il suo marcatore in gran forma, e Anthony Gordon ('51).

Il Newcastle non batteva l'Arsenal in qualsiasi competizione dal novembre 2010, quando ha vinto 1-0 in Premier League grazie ad un gol di Andy Carroll. I "Magpies" avevano perso 12 dei 13 duelli successivi, ottenendo solo un pareggio in questa serie interminabile. La vittoria avvicina Eddie Howe e la squadra alla finale del 16 marzo a Wembley.

L'Arsenal ha la possibilità di cambiare le carte in tavola con il ritorno in semifinale, il 5 febbraio al St James' Park. I londinesi hanno condotto il gioco per la maggior parte dell'incontro, con un possesso della palla netto e il maggior numero di occasioni ma hanno sbagliato troppo. Isak, svedese di 25 anni, li ha puniti segnando il suo decimo gol in nove partite. Nella ripresa ha impegnato David Raya sulla cui respinta è giunto Gordon per il 2-0 definitivo.

L'Arsenal mette alle spalle una serie di tredici partite senza sconfitte (nove vittorie e quattro pareggi), mentre il Newcastle estende la propria serie attuale a sette vittorie, il tutto con venti gol segnati contro due incassati.

Tottenham e Liverpool si affrontano mercoledì alle 21 a Londra nell'altra semifinale di andata.