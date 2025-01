Neymar in trattative con Al Hilal per un trasferimento anticipato

Neymar sta trattando con l'Al Hilal un'uscita prima della scadenza del suo contratto, nel giugno 2025, ma disaccordi finanziari con il club saudita stanno complicando l'operazione. A quanto riferito alla Afp da una fonte all'interno della società, il 33enne l'asso brasiliano "è in trattative per andarsene, ma le sue elevate richieste finanziarie restano un ostacolo importante".

Secondo la stampa brasiliana, Neymar intende tornare al club dove ha iniziato la carriera, il Santos, ma mentre l'Al Hilal vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo, il giocatore sembrerebbe preferire la formula del prestito.

Arrivato nell'agosto 2023 dal Paris Saint Germain con un trasferimento stimato in 100 milioni di euro per due stagioni, con uno stipendio equivalente, Neymar ha giocato solo sette partite con l'Al Hilal, segnando un gol e fornendo tre assist. La sua prima stagione è stata segnata da un grave infortunio al ginocchio sinistro, patito nell'ottobre 2023 durante una partita del Brasile. Dopo essersi ripreso, giocando peraltro solo nella Champions League asiatica, Neymar nel novembre scorso ha subito un altro infortunio, questa volta alla coscia, che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane.

Di recente è tornato ad allenarsi ma il tecnico, il portoghese Jorge Jesus, ha espresso dubbi sul suo stato di forma e non sarebbe dispiaciuto di vederlo partire, magari per avere in cambio un'altra stella internazionale.