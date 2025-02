Nick Kyrgios critica l'accordo Sinner-Wada sul caso Clostebol

"Un brutto giorno per il tennis". Nick Kyrgios commenta con rammarico e delusione su X l'accordo tra Jannik Sinner e la Wada sul caso Clostebol. Il tennista australiano fin dallo scorso anno è il critico più duro nei confronti del tennista italiano per il quale aveva auspicato una lunga squalifica. Kyrgios ha rilanciato un post di attacco a Sinner che chiama in causa altri campioni come Dan Evans, Simona Halep, Nicholas Jarry, Beatrice Hadad Maia che hanno scontato squalifiche maggiori per casi di presunto doping. "Le regole sono regole a meno che tu non sia un burattino del sistema".