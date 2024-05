Nicola, siamo ambasciatori di un sogno collettivo

"Sarà una sfida durissima, è inutile girarci intorno, lo sappiamo, come sappiamo in ogni caso che nulla si ottiene se non al prezzo di un enorme sacrificio e nulla viene ottenuto facilmente, lo sappiamo benissimo noi dell'Empoli. Ma noi siamo pronti, siamo pronti a dare tutto per provare a fare un'impresa che sarebbe davvero storica e quindi chiedo a tutto l'ambiente di accompagnarci, a tutto. Noi vogliamo essere solo gli ambasciatori di un sogno collettivo". Lo ha detto il tecnico dell'Empoli, Davide Nicola, presentando la sfida casalinga contro la Roma che potrebbe portare il club toscano alla terza salvezza consecutiva e quindi a disputare il quarto campionato di fila in Serie A. Quella contro i giallorossi sarà una sfida importante per l'Empoli, ma anche per il suo futuro a Empoli... "Io non mi sento di separare le due cose, ho scoperto una piazza notevole qui. Io penso a entrare e ad assorbire un ambiente, costruire insieme a tutto questo qualcosa che possa essere soddisfacente. A me interessa solo la partita di domani, poi si faranno altri pensieri", ha ripreso Nicola. Domani lo stadio sara' esaurito, ci sarà un grande ambiente.