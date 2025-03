Nicolò Barella entusiasta per il Mondiale per club: "Vogliamo alzare il trofeo"

"Il Mondiale per club sarà una bellissima esperienza. Una cosa nuova, perché io non ho mai giocato un Mondiale per club, soprattutto questo è il primo con questo nuovo schema, quindi sicuramente è molto bello. Sarà anche una delle prime volte che vedo l'America, perché sono stato solo in ritiro per pochi giorni". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, intervistato dalla FIFA sul Mondiale per club.

"Come ha detto il mister e come diciamo sempre, nella sua storia l'Inter ha nel suo DNA la voglia di vincere e alzare i trofei. Ci sono stagioni in cui va bene e stagioni in cui va meno bene. Sicuramente in tutte le competizioni in cui partecipiamo il nostro obiettivo è vincere. È cercare di alzare il trofeo per noi, per i nostri tifosi, per tutta l'Inter. Quindi andremo là con la voglia di fare bene - ha aggiunto -. Sappiamo che è una competizione difficilissima. Verrà dopo un campionato lungo e tante competizioni. Quindi, magari, ci saranno tanti fattori da valutare, però il nostro obiettivo è andare là per alzare quel trofeo", ha concluso Barella.