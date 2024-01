Niente Premier, per gli inglesi Mourinho va in Usa o Portogallo

Se un ritorno in Premier League appare improbabile almeno quanto la panchina di un qualsiasi top club europeo, la stampa inglese sfoglia la margherita per intravedere il futuro professionale di Josè Mourinho, corteggiato da sempre dalla nazionale portoghese, lusingato da quella brasiliana, ma con la vera ambizione di allenare negli Stati Uniti. Secondo il Sun è infatti l'MLS la più probabile destinazione dell'ormai ex allenatore della Roma, che non ha mai nascosto la sua voglia di lavorare Oltreoceano. "Amo la mentalità statunitense, la gente ha una grande mentalità aperta", ha dichiarato di recente a Sports Illustrated. Per il momento, però, non risultano trattative con club americani, né freschi contatti con la Federcalcio del Brasile che cerca un'alternativa a Carlo Ancelotti dopo il suo rinnovo con il Real Madrid. Se l'opzione saudita è rimasta finora sullo sfondo, torna così d'attualità la possibile nomina a commissario tecnico del Portogallo. Mourinho - ricorda la BBC - ha sempre detto di voler chiudere la sua carriera sulla panchina della sua nazionale, ma sembrava voler rimandare quel momento al 2030 quando i lusitani co-organizzeranno l'Europeo. L'improvvisa fine con la Roma potrebbe accelerare il suo ritorno a casa.