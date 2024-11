N.League: Deschamps, ottimo risultato e primo posto meritato

"Al di là di vincerla, sapevamo che sarebbe stato complicato perché l'Italia era in piena forma e ha fatto ottime partite. Vincere qui 3-1 è un ottimo risultato e ci permette di recuperare il primo posto. Penso sia meritato perché abbiamo fatto cose buonissime, la partita dell'andata ci è servita per non commettere gli stessi errori. La nostra squadra è giovane ma ha qualità e lo ha fatto vedere stasera". Lo ha detto il ct della Francia Didier Deschamps, intervistato dalla Rai dopo la vittoria contro l'Italia. "L'Italia ha fatto vedere che è una squadra di qualità. Questa vittoria oggi è un grande momento per tutti i miei giocatori. Vittoria che mi dà ossigeno? Nessuno mi potrà fare perdere tranquillità e serenità. Le critiche ci sono, non abbiamo vinto la partita con Israele ma che poi oggi ha battuto il Belgio - ha aggiunto -. La Francia da un bel po' di anni è sempre lassù, anche grazie un po' a me ma soprattutto ai giocatori. Sono dodici anni che sono ct, per forza c'è magari chi è stufo di vedermi o sentirmi parlare, ma non ascolto quello che arriva dall'esterno. Conta solo quello che c'è all'interno".