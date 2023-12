Noel in testa nello slalom di Campiglio, Vinatzer 13/o

Clement Noel, francese, è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Madonna di Campiglio, secondo della stagione di coppa del mondo, con 47.96. Dietro di lui, ex aequo in 48.33, il norvegese Timon Haugan e lo svizzero Loic Meillard. L'Italia, invece, è deludente anche sulle nevi di casa, con il migliore Alex Vinatzer, 13° in 48.87. L'azzurro, che nel 2020 aveva ottenuto il suo primo podio arrivando terzo, è stato efficace sino ai primi due intermedi, ma ha chiuso con un netto ritardo. Per la 70ª edizione della Tre3, tempo più alto - e qualificazione per la seconda manche a rischio - per il trentino Stefano Gross (49.90). Fuori tempo massimo, invece, il lombardo Tommaso Sala (50.24) ed il veterano emiliano Giuliano Razzoli (50.70), leggermente influenzato. Il fondo, sul Canalone Miramonti, è stato perfetto soprattutto sulla diagonale e sul ripido muro centrale dopo il passaggio del punto chiamato Ginocchio, con una gara filante e veloce sul finale. Ne è venuta fuori una manche con distacchi minimi, i primi quindici in classifica racchiusi in un distacco di 98 centesimi. Alle 20.45 ci sarà una manche decisiva, molto combattuta.