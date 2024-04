Non solo Olimpiadi, per Technogym anche gran design

Dalla paglia al sughero, 40 artisti e designer italiani e internazionali hanno reinterpretato la Technogym Bench, uno dei prodotti iconici del marchio per l'home wellness, per celebrare i 40 anni dell'azienda fondata nel 1983 da Nerio Alessandri. In occasione della Milano Design Week 2024, infatti, per celebrare i propri 40 anni l'azienda che sarà anche Fornitore Ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024 (per la nona Olimpiade) ha svelato oggi la mostra speciale "Design to Move", presentando appunto 40 Technogym Bench interpretate da 40 designer e artisti da tutto il mondo. La Technogym Bench è stata utilizzata così come tela bianca per le creazioni uniche di designer come Antonio Citterio, Nendo, Patricia Urquiola, Kelly Hoppen, Piero Lissoni, Walter de Silva, Rolf Sachs, Elena Salmistraro, Michele Bönan, e molti altri, tutte protagoniste all'interno della mostra. Creazioni che hanno rielaborato la Technogym Bench in versione "classica", seppur con le colorazioni tra le più disparate, ma anche con versione più particolari, come quella in sughero oppure quella completamente ricoperta dalla paglia. Una selezione di 15 delle opere uniche sarà, battuta in una speciale asta organizzata da Sotheby's a settembre, mentre le altre 25 saranno messe in vendita sul sito technogym.com con l'interi ricavato che sarà devoluto all'Unicef. La mostra sarà aperta al pubblico dal 16 al 21 aprile ed è stata inaugurata oggi, in un evento presso la sede di Technogym Milano in Via Durini. Una serata in cui non sono mancati ospiti, personalità e vip in ambito sportivo ma non solo: dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso che ha inaugurato l'evento fino al presidente del Coni Giovanni Malagò, passando per il presidente e CEO della F1 Stefano Domenicali, l'ad di Tod's Andrea Della Valle, l'ex capitano dell'Italia Fabio Cannavaro, gli amministratori delegati dell'Inter Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello e i calciatori del Milan Davide Calabria e Tijjani Reijnders.