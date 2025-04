Novak Djokovic eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo

Clamoroso a Montecarlo. Novak Djokovic esce al secondo turno del Masters 1000. Il serbo, al suo primo incontro al torneo sulla terra rossa rivierasca, è stato battuto dal 27enne cileno Alejandro Tabilo (n.32 Atp). 'Djoko', numero 5 delle classifiche mondiali, nei giorni scorsi ha sofferto per una infiammazione ad un occhio. La sua presenza a Montecarlo non era scontata. Ed era stato lo stesso Djokovic a confidarlo nel corso della sua conferenza stampa della vigilia. "La mia presenza qui era in dubbio - ha ammesso l'ex numero 1 - Il motivo era l'infezione all'occhio e un virus con cui ho dovuto fare i conti nel corso dell'ultima settimana. Anche se non in modo ideale, tutto ora sembra stia ritornando alla normalità".