Nuoto artistico: Italia 5/a nella prova tecnica a squadre a Doha

La nazionale italiana di nuoto artistico ha chiuso al quinto posto la prova tecnica a squadre ai Mondiali di Doha, un buon piazzamento ai fini della classifica generale che determinerà la qualificazione olimpica. Linda Cerruti, Marta Iacoaccci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino hanno riproposto la loro disco dance elettronica, effettuandola senza penalità e con 18 punti in più rispetto al preliminare (260,81). La prova è stata vinta dalla Cina (299.87), davanti alla Spagna ed al Giappone, terzo. "Oggi era importante entrare in acqua concentrate e non prendere basemark. Ci siamo riuscite. Tutte brave - afferma il tecnico responsabile degli esercizi di squadra, Roberta Farinelli -, ma da domani si torna di nuovo in vasca a lavorare". Mercoledì affronterà invece la finale del solo libero Giorgio Minisini, che ieri sera è tornato sul podio iridato con una medaglia d'argento nel singolo tecnico. L'azzurro ha chiuso oggi il preliminare al terzo posto, con l'intenzione di salire qualche gradino sul podio finale, mentre stasera tutti a fare il tifo per Susanna Pedotti, nella finale del solo libero alla quale l'azzurra accede col sesto posto.