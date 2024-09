Nuoto: Paltrinieri, vorrei continuare ma solo se ad alti livelli

"Adesso sono ancora in una fase di vacanza e non ho deciso. Mi piacerebbe poter continuare però se fatto ad alti livelli, se fatto bene. Questo comporta tante cose, quindi devo prima vedere. Adesso voglio riprendermi dal gomito perché mi sono fatto male e in questi mesi ci penserò. Però sì, mi piacerebbe continuare". Lo ha detto il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri, a margine dell'evento organizzato a Bologna dalla Regione Emilia-Romagna per premiare i protagonisti del territorio a Parigi 2024. "Adesso sicuramente un po' di attività riprenderò a farla, giusto per sentirmi bene. Però non ho ancora deciso cosa fare del mio futuro, stavo facendo tante gare in questo periodo: 800, 1.500, 10 chilometri. Delle scelte sono da fare, come minimo. Però ho del tempo per pensarci", ha sottolineato Paltrinieri.