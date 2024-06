Nuoto: Settecolli; oro e pass Parigi per Carini nei 200 farfalla

Vittoria nei 200 farfalla al Settecolli e pass olimpico per l'azzurro Giacomo Carini. Vince con il tempo di 1.54.34 a sei centesimi dal record italiano di Federico Burdisso che arriva invece secondo con 1.55.20, terzo chiude Alessandro Ragaini in 1.56.28. "Il muro dell'1.55 è stato quasi invalicabile, ma il nostro sport è fato di piccole cose e sensazioni positive - ha detto Carini -. L'1.54 di oggi inizia a diventare tempo interessante, sono contentissimo. Devo ancora capire quello che ho fatto". Niente da fare invece nei 100 dorso donne, dove le tre azzurre in gara, Panziera, Pasquino e Zofkova non raggiungono tempi olimpici. "Speravo meglio, sia ieri che oggi ho nuotato male. Mi dispiace avere questa disparità tra allenamento e gare - ha detto Panziera -. Il rammarico, al di là del tempo, è non nuotare come so fare". Nei 100 farfalla donne, invece, terzo posto per Viola Scotto Di Carlo con 57.87 (un tempo sotto gli standard per Parigi), mentre quinta finisce Costanza Cocconcelli e ottava Elena Di Liddo. Sugli spalti presente anche il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.