Nuoto: volano azzurri al Settecolli, bene Pilato e Martinenghi

La seconda giornata di nuoto al Settecolli si è aperta con il pass staccato per la finale di questo pomeriggio di Federico Burdisso nei 200 farfalla con il miglior tempo delle batterie (1:57:39). Il nuotatore azzurro, come Margherita Panziera, è ancora a caccia del pass olimpico, nel frattempo anche la dorsista approda alle finali dei 100 di questa sera con il terzo miglior tempo: chiude in 1:01.24. Meglio di lei Toussaint (1:00.73) e Dawson (1:01.08). Nei 50 dorso maschili, invece, Michele Lamberti firma il miglior crono mattutino: 24.83. Quarto Thomas Ceccon (25.33), ieri oro nei 100. Continuano a stupire, anche in batteria, Bendetta Pilato e Nicolò Martinenghi. Nei 50 rana donne, la pugliese sbaraglia la concorrenza con il primo crono (29.99), seguita dai Lisa Angiolini (30.58) e Arianna Castiglioni (30.69). Bene anche l'azzurro con 26.33, davanti a Viberti (26.87) e Cerasuolo (26.94). Nei 100 sl liberi uomo Miressi terzo in batteria. Questa sera, poi, ci sarà l'esordio di Gregorio Paltrinieri negli 800 sl.