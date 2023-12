Odermatt in testa alla 2^ Gigante di Alta Badia, Sci, cdm

Lo svizzero Marco Odermatt è nettamente al comando dopo la manche di apertura del secondo gigante di Coppa del Mondo di Alta Badia, con il tempo di 1.14.39. Alle sue spalle, ma ben distaccati, il croato Filip Zubcic (1.15.26) e l'austriaco Marco Schwarz (1.15.34). Il miglior azzurro è il giovane lombardo Filippo Della Vite, 14° in 1.17.38. Poi, in 15° posizione e con il tempo di 1.17.51, c'è Giovanni Borsotti. Alex Vinatzer, con il pettorale 42 e con una buona prova, è 23° in 1.19.00, mentre il trentino Luca De Aliprandini è 25° in 1.19.03. In classifica anche Hannes Zingerle in 1.19.19. Seconda decisiva manche alle 13.30.