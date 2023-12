Odermatt vince ancora in Alta Badia, Borsotti 9/o

Il bis svizzero di Marco Odermatt, che in 2.28.14 ha vinto anche il secondo slalom gigante di Alta Badia, è il suo 27° successo in carriera e il quarto sulla Gran Risa. Sul podio, insieme a lui, l'austriaco Marco Schwarz in 2.29.19 e il croato Zan Kranjec in 2.29.36. L'eccellente Giovanni Borsotti è stato il migliore tra gli italiani, classificandosi 9° in 2.31.22, seguito da Filippo Della Vite, 13° in 2.31.71. Alex Vinatzer, con il pettorale 42, è arrivato 21° in 2.33.16 e dovrebbe entrare nel gruppo dei migliori trenta gigantisti. Luca De Aliprandini, invece, ha chiuso 24° in 2.33.49, ultimo degli azzurri, ma riuscendo almeno a portare a termine questo gigante dopo le uscite nei due precedenti. La Coppa del Mondo Uomini lascia l'Alto Adige e passa in Trentino, per l'ultima gara prima di Natale: lo slalom speciale notturno di venerdì prossimo a Madonna di Campiglio.