Oklahoma City Thunder dominano i Knicks: 126-101 al Madison Square Garden

Pronto riscatto per Oklahoma City, dopo il ko nel big match della stagione con i Cleveland Cavaliers: i Thunder hanno superano agevolmente i New York Knicks per 126-101 al Madison Square Garden. Shai Gilgeous-Alexander e Isaiah Joe hanno portato Oklahoma alla vittoria con 70 punti in due. Brutta battuta d'arresto per i Knicks che erano terzi nella East Conference. Oklahoma City ha ora 31 vittorie contro sei sconfitte.

Nella East Conference, i Celtics, detentori del titolo e alle spalle di Cleveland in classifica, hanno subito una nuova sconfitta in casa contro i Sacramento Kings che si sono imposti 114-97 trascinati da Domantas Sabonis con 28 rimbalzi e 23 punti. Sempre nella East Conference, Milwaukee ha conquistato il quarto posto vincendo ad Orlando per 109-106 sui Magic. Giannis Antetokounmpo, autore di una prestazione maiuscola con 41 punti e 14 rimbalzi, ha rubato la scena a Paolo Banchero, tornato in campo dopo quasi due mesi e mezzo di stop per un infortunio ma comunque autore di 34 punti.

A Philadelphia, i New Orleans Pelicans si sono imposti 123-115 contro i Sixers privi di Joel Embiid. I Denver Nuggets hanno ritrovato Nikola Jokic, infortunato ed assente nelle due ultime partite: il triplo MVP al suo rientro ha messo a referto un triplo doppio (35 punti, 12 rimbalzi, 15 assist) nella vittoria sui Brooklyn Nets 124-105 in Colorado. Denver è ancora quarto nella West Conference.