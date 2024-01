Olympiacos batte EA7 Milano 79-74 nella Eurolega

Il 2024 dell'EA7 Milano si apre come si era chiuso il 2023: con una sconfitta. Il rovescio al Pireo contro l'Olympiacos in Eurolega (74-79) fa il paio con quello in campionato a Brescia, complice una situazione di perenne emergenza. Con 5 defezioni - Ricci potrebbe tornare in campo venerdì con il Bayern Monaco -, l'Olimpia soffre molto sotto i tabelloni (sotto 37-16 a rimbalzo, lasciandone 14 ben offensivi) ma recupera con grande orgoglio 13 punti di svantaggio nell'ultimo periodo (dal 70-57 al 74-74), prima di essere stesa dalla decisiva tripla di Williams-Goss a 3' dalla fine. Non basta l'esordio in Europa di Napier (14, con 5 assist), ben supportato dagli azzurri Flaccadori (14), Tonut (13) e Bortolani (11), per avere la meglio dei greci che sfruttano il tonnellaggio di Milutinov (13), Fall (12, 6 assist e 6 rimbalzi) in post basso e la precisione del neo-papà Peters dall'arco (16, con 4/4 da tre). Nel finale Messina chiede alla squadra di "difendere la sconfitta" e non perdere il vantaggio nello scontro diretto per un eventuale arrivo a pari punti. "Abbiamo giocato una partita con un cuore fantastico" - l'analisi dell'allenatore di Milano - "ma non posso rimproverare nulla ai miei giocatori".