Open Barcellona: rientro vincente per Nadal, battuto Cobolli

Rafael Nadal è tornato alle competizioni oggi all'Atp 500 sulla terra rossa di Barcellona battendo, al primo turno, l'italiano Flavio Cobolli in due set: 6-2, 6-3. Domani il maiorchino affronterà Alex De Minaur. Nadal non giocava da oltre tre mesi. Lo spagnolo, che ha saltato la maggior parte della stagione 2023 a causa di un'operazione allo psoas, aveva tentato il ritorno, in particolare a Doha, Indian Wells e poi Montecarlo, ma alla fine è stato costretto a ritirarsi da questi tornei perché il suo corpo "non gli permetteva" di giocare di nuovo.