Open d'Italia: primo round show per Pavan

Primo giro da ricordare a Cervia per Andrea Pavan. In Emilia-Romagna, all'Adriatic Golf Club (par 71), l'azzurro ha chiuso il round d'apertura dell'Open d'Italia con uno score di 64 (-7) colpi. Il romano, reduce dal quarto posto in Olanda nel KLM Open vinto da Guido Migliozzi, ha siglato sette birdie, senza bogey. Ottimo inizio pure per Francesco Laporta, autore di un 66 (-5). Prova sotto il par anche per Matteo Manassero (68, -3) che ha siglato quattro birdie, ma ha sporcato la sua carta con un bogey nel finale. Dietro di lui Edoardo Molinari (69, -2).