Osimhen torna a Napoli domani, pronto per sfida col Genoa

Victor Osimhen dovrebbe tornare a Napoli domani, per potersi allenare con i compagni ed essere pronto a giocare sabato contro il Genoa. Si apprende da fonti del club azzurro che c'è stato un contatto tra la società e l'attaccante che ha giocato la Coppa d'Africa arrivando fino alla finale di domenica; Osimhen sarebbe ora pronto a tornare in Italia un giorno prima rispetto a quanto previsto per poter essere a disposizione di Mazzarri già nel match del campionato prima della sfida contro il Barcellona in Champions League. Osimhen ha giocato l'ultima partita con il Napoli il 23 dicembre contro la Roma prima di partire per la Coppa con la nazionale nigeriana.