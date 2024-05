Osimhen vorrebbe essere in campo per l'addio al Napoli

Si è allenato anche oggi a parte sul campo Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli in questi giorni si sta impegnando per provare a superare il risentimento muscolare e scendere in campo domani al Maradona per il suo ultimo match con la maglia del Napoli nella partita di fine stagione contro il Lecce. Osimhen finora ha segnato 17 gol in questa stagione, giocata a metà visti gli infortuni e l'assenza per la Coppa d'Africa in cui è arrivato in finale con la sua Nigeria: l'attaccante vuole giocare domani per dire addio alla sua tifoseria, impazzita lo scorso anno con la vittoria dello scudetto anche grazie ai suoi 26 gol in un campionato chiuso da capocannoniere. Domani si saprà delle sue condizioni fisiche per vedere se potrà giocare dall'inizio o magari entrare nel finale. Nell'allenamento di oggi, l'ultimo della stagione, Dendoncker non si è allenato per una sindrome influenzale, Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra, mentre Rrahmani e Zielinski, anche quest'ultimo pronto all'addio prima del trasferimento all'Inter, hanno svolto allenamento personalizzato in campo.