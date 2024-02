Padel: Carraro, massima visibilità in Italia in un anno cruciale

"Il 2024 sarà un anno cruciale per il padel professionistico, il primo con un circuito unico: per questo siamo particolarmente orgogliosi che in Italia tutti i tornei di Premier Padel avranno la massima visibilità, su tutte le piattaforme, a partire dalla tappa inaugurale di Riad". Lo afferma il presidente della Fip, Luigi Carraro. "La Federazione internazionale è felice di accogliere nella grande famiglia del padel nuovi amici e vecchi compagni di viaggio come Supertennis, Sky Sport e Red Bull - prosegue Carraro -, realtà leader nei settori dell'informazione e dell'intrattenimento. Uniti al canale YouTube di Premier Padel, contribuiranno alla valorizzazione del nostro straordinario sport e consentiranno all'Italia di continuare a recitare il ruolo di Paese leader nella pratica e nella diffusione del padel di alto livello"