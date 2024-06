Padel: Carraro 'Roma torneo più amato, spero raggiungere Spagna'

"Questo viene definito, da giocatori e giocatrici, come il più bel torneo di padel, tutti amano Roma. Ma senza la visione della Federazione e di Sport e Salute il circuito Premier Padel a Roma forse non esisterebbe e non saremmo riusciti a fare questo salto in avanti". Così Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel, durante la presentazione del BNL Italy Major Premier Padel che si terrà a Roma tra il 17 e il 23 giugno. "Abbiamo avviato un percorso che ci porterà a raggiungere l'equal prize money tra uomini e donne. Quest'anno il torneo femminile proporrà un prize money di 425.000 euro. L'Italia è diventata la seconda grande potenza nel padel a livello globale; oggi in termini di praticanti abbiamo superato l'Argentina e sono sicuro che nei prossimi 4 o 5 anni l'italia potrà avere grandi campioni. Speriamo di raggiungere la Spagna e di superarla", conclude Carraro annunciando anche le wild card che in campo maschile saranno assegnate a Graziotti-Abbate, Cassetta-Cuello, Di Giovanni-Sinicropi e Cremona-Deus mentre in campo femminile andranno a Montesi-Tommasi e Parmigiani-Zanchetta. Un evento che anche Alessandro Onorato, assessore allo sport del Comune di Roma,indica come ""un fenomeno contagioso. Roma non è più quella del no alle Olimpiadi ma è una città che solo in un mese ospita 8 eventi internazionali rappresentando al meglio la capacità del nostro paese di offrire eventi. Tutto questo ha una ricaduta sul turismo tanto che Roma, l'anno scorso, ha battuto tutti i record e quest'anno fa l'8% in più rispetto allo scorso anno", conclude.