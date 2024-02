Padel: Premier Padel,25 tappe su Sky per 3 anni e su Supertennis

Il 2024 si prospetta come l'anno di volta per il padel a livello mondiale: con la fusione tra Premier Padel e World Padel Tour, non ci saranno più due ma un unico circuito internazionale, con un sistema strutturato in modo analogo al circuito tennistico. Le sfide del Pemier Tour andranno in onda su Sky e in streaming su Now dal 2024 al 2026, e su Supertennis sul canale digitale 64, in chiaro. Il tutto a partire dal torneo che inaugura la stagione, il 26 febbraio a Riyadh, in Arabia Saudita. Il prestigioso circuito internazionale del padel professionistico diventa realmente globale: nel 2024 i 25 tornei si giocheranno in 18 Paesi di 5 continenti, per una stagione che si svilupperà per 11 mesi, da febbraio a dicembre e che si concluderà con le Premier Padel Tour Finals a Barcellona. Nel 2024 l'Italia ospiterà tre tornei: il Bnl Italy Major Premier Padel a Roma (al Foro Italico dal 17 al 23 giugno), il P2 di Genova (unovità assoluta, in programma dal 15 al 21 luglio) e il Milano P1 (Allianz Cloud, dal 2 all'8 dicembre). Il circuito internazionale del padel, governato dalla federazione internazionale (FIP) e promosso dalla professional padel association (PPA) e da Qatar Sports Investments (QSI) si svolge su 4 Majors, 11 P1, 9 P2 e le Tour Finals. In occasione degli eventi del Premier Padel, chi guarda SuperTennis in streaming attraverso il sito o la piattaforma SuperTenniX, oppure via satellite, vedrà una programmazione diversa con eventi esclusivamente tennistici. Sul digitale terrestre sarà disponibile anche l'Hybrid Broadcast Broadband TV, una funzione smart Tv che consente allo spettatore l'accesso a contenuti aggiuntivi gratuiti e di passare su SuperTennis 2 e seguire la programmazione dedicata al tennis quando sul Canale 64 sta andando in onda un torneo di padel o viceversa. All'interno della "Casa dello Sport" di Sky - sottolinea da parte sua la pay tv - il padel trova spazio da anni. Sky è stato il primo broadcaster italiano a trasmettere le sfide dei tornei internazionali di padel, a partire dai Campionati europei del 2019, e grazie all'accordo triennale si conferma la "tv del padel" con dirette, interviste, notizie e approfondimenti, oltre alla rubrica This is padel"