PalaCesari di Fabriano, un restyling per la Ginnastica Tecchi Il presidente della Federazione Ginnastica Italiana Gherardo Tecchi chiede al Ministro dello Sport Andrea Abodi un aiuto per ristrutturare il PalaCesari di Fabriano, dove si allenano le due azzurre per le Olimpiadi di Parigi. Tecchi sottolinea che la ristrutturazione è necessaria per tutte le strutture sportive in cattive condizioni.