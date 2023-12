Palladino, se Colpani segna col Milan, partita cambia

Raffaele Palladino, alla vigilia della partita con la Fiorentina in programma allo U-Power Stadium nella serata di domani, parla dei singoli. "Colpani domenica ha avuto un'occasione importante e se avesse segnato ora staremmo parlando di qualcos'altro", spiega Palladino, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Milan. "Non sarebbero arrivate tutte quelle critiche. Il calcio è fatto di episodi che possono cambiare una partita e il giudizio su un giocatore. Nelle ultime settimane Colpani si è impegnato come all'inizio della stagione e ha capito che deve lavorare di più, se vuole evitare, tra virgolette, un momento di flessione". Palladino si sofferma anche sul mercato, in particolare sui rumors riguardanti Radonic e Miretti al Monza: "Sono due ottimi giocatori, ma a gennaio ce ne sono tanti a cui attingere. Ma siamo tranquilli, abbiamo la fortuna di avere il numero uno del mercato, Adriano Galliani".