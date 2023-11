Pallanuoto: annullati gli Europei 2024 in Israele

Non si disputeranno più gli Europei di Pallanuoto in programma a gennaio del prossimo anno a Netanya, città a una trentina di chilometri dal Tel Aviv. Lo ha annunciato la Len, ente continentale degli sport acquatici, spiegando in una nota che "dopo gli attacchi terroristici in Israele non ci sono più le condizioni di sicurezza. Dopo gli incontri tra noi di 'European Acquatics e la federazione israeliana, abbiamo convenuto che sarà impossibile far svolgere questa manifestazione".