Pallanuoto: Europei; 11-10 a Croazia, Spagna campione e a Parigi

La Spagna batte la Croazia 11-10 in rimonta (era sotto di due gol a 4 minuti dalla fine) nella rassegna continentale della pallanuoto a Zagabria e compie la doppia impresa: conquista per la prima volta nella sua storia la medaglia d'oro agli Europei e si qualifica per i Giochi olimpici di Parigi. Decide la rovesciata di Granados Ortega a 23" dalla sirena. La Croazia cede la corona di regina d'Europa, dopo il successo a Spalato 2022.