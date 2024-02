Pallanuoto: mondiali; bis del Setterosa, 25-3 al Sudafrica

Bis del Setterosa ai mondiali di Doha. Le azzurre della pallanuoto hanno superato senza difficoltà il Sudafrica per 25-3 (6-1, 5-1, 6-1, 8-0) dopo aver battuto all'esordio la Gran Bretagna. Giovedì contro il Canada si giocheranno il passaggio ai quarti di finale e in caso di successo farebbero un altro passo verso i Giochi di Parigi. Nel match con le sudafricane cinquina di Giustini e quaterne di Bianconi e Marletta con l'attacco che segna il 100% in extraplayer. "Una partita da archiviare, perché ora inizia il mondiale vero quello che stiamo preparando da giorni. Il divertimento è giocare queste partite con tante controfughe e tante soluzioni in attacco da provare, sempre rispettando l'avversario. Abbiamo due giorni per prepararci al Canada" spiega il ct, Carlo Silipo.