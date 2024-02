Pallanuoto: mondiali; Italia ko ai rigori con l'Ungheria 15-14

L'Italia è stata sconfitta 15-14 dall'Ungheria, dopo i rigori, nella seconda partita del girone D ai mondiali di pallanuoto in corso a Doha. Gli azzurri erano in vantaggio 9-7 nel finale del quarto tempo ma si sono fatti raggiungere sul 9-9, rinviando tutto ai rigori, dove i magiari si sono imposti 6-5. Nella classifica del girone, l'Italia è stata scavalcata dall'Ungheria e ha perso l'occasione di accedere direttamente ai quarti, conquistando così il pass olimpico. La squadra di Campagna dovrà attendere gli ottavi per sperare di strappare il biglietto per Parigi.