Pallavolo: 3-2 a Milano, Conegliano vince Coppa Italia donne

La Prosecco Imoco Conegliano ha vinto la Coppa Italia di pallavolo donne battendo l'Allianz Vero Milano per 3-2 (25-21, 22-25, 25-19, 19-25, 15-11) nella finale giocata oggi al PalaTrieste. Per il club veneto è il 14/o trofeo consecutivo conquistato in manifestazioni in Italia e la quinta Coppa Italia vinta di seguito (e la sesta in totale). Nulla da fare, quindi, per Paola Egonu, che sognava l'impresa contro la sua ex squadra e invece si è dovuta accontentare di essere stata la miglior marcatrice dell'incontro, con 35 punti messi a segno. Per Conegliano 23 punti della svedese Isabelle Haak.