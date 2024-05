Pallavolo: azzurre ko nell'esordio alla Nations League

Debutto amaro per l'Italia in Nations League 2024 di volley femminile ad Antalya, in Turchia. Le azzurre hanno perso con la Polonia per 3-0: 28-26; 25-23; 25-21 i parziali a favore delle polacche. In gioco con la Nations League ci sono gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Diverse big assenti tra le azzurre: Paola Egonu, Elena Pietrini, Myriam Sylla, Alessia Orro, Monica De Gennaro, Sarah Fahr e Marina Lubian. L'Italia tornerà in campo giovedì 16 maggio contro la Germania.