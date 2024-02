Pallavolo: De Giorgi, strutture creano opportunità per i giovani

"Finalmente ritorno nel Palazzetto di viale Tiziano, dove ho giocato e ho ricordi bellissimi: le strutture come questa creano opportunità per i giovani. Faccio anche i complimenti alla Roma Volley, ha riacceso l'entusiasmo per la pallavolo a Roma". E' quanto detto dal commissario tecnico dell'Italvolley maschile, Ferdinando De Giorgi, nel corso della presentazione (al Palazzetto dello sport a Roma) di Volley Scuola 2024, il più importante torneo scolastico di pallavolo in Italia. "Volley Scuola è arrivata a un livello altissimo di coinvolgimento. Il connubio scuola sport è importantissimo, se usato bene. Lo sport in generale può dare una grande mano. Nella pallavolo ognuno dipende dall'altro per fare un punto di squadra, non individuale".