Pallavolo: Egonu nessun addio a Milano, 'ok medici per rientro'

Via libera dei medici, Paola Egonu può tornare ad allenarsi con la squadra. Dopo l'intervento alle fosse nasali, la campionessa olimpica si prepara a rientrare, smentendo al tempo stesso le voci che la volevano scontenta a Milano e vicina a un possibile ritorno in Turchia: "Paola ha avuto un controllo medico assieme al chirurgo che l'ha operata - si legge in una storia su Instagram della pallavolista oro a Parigi, con una nota congiunta dell'agenzia che cura i suoi interessi sportivi - . Gli esami hanno dato un esito positivo, permettendo all'atleta di riprendere a lavorare con il pallone. Paola è molto felice di aver ripreso a lavorare insieme al gruppo e guarda avanti per cercare di tornare in campo e aiutare il club e le compagne a centrare gli obiettivi stagionali". E non manca un riferimento ai rumors provenienti dalla Turchia che volevano la Egonu prossima all'addio al Vero Volley per poter tornare al Vakifbank, squadra in cui l'azzurra ha giocato prima di vestire la maglia della formazione lombarda. "Riguardo alle voci delle ultime settimane, Paola è completamente concentrata sul suo ritorno e sull'aiutare la squadra a vincere".