Pallavolo: Finali Scudetto; Monza vince gara-2,con Perugia è 1-1

Mint Vero Volley Monza batte Sir Susa Vim Perugia 3-2 (25-20, 23-25, 21-25, 25-19, 15-11) in gara-due delle Finali Scudetto della Superlega di pallavolo, giocata davanti ai 3.983 spettatori dell'Opiquad Arena. Migliori marcatori dell'incontro sono stati Stephen Maar per la Mint Vero, con 28 punti, e Wilfredo Leon Venero per la Sir Susa, con 24. Ora la situazione fra le due squadre è di 1-1, e Monza e Perugia si affronteranno nuovamente al PalaBarton di Pian di Massiano, quindi in casa degli umbri, in gara-3 che si giocherà giovedì 25 con inizio alle 18 e diretta su Rai Sport.