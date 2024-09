Pallavolo: Giorgetti 'durante oro donne si è fermata l'Italia'

"Complimenti a tutti: allo staff tecnico, al cavaliere di gran croce, Velasco. In quelle due ore si è fermata l'Italia, si è creato un sentimento che difficilmente si riscontra. Grazie per le emozioni che ci avete dato". Così Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze, durante la celebrazione della medaglia d'oro a Parigi della nazionale di pallavolo femminile a Palazzo Lateranense. "Come tifoso faccio parte della famiglia della federazione e tante ragazze io le ho visto quando avevano 15-16 anni ed ero certo che sarebbero emerse. E così è stato", ha concluso.