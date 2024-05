Pallavolo: impresa azzurra a Rio, Brasile-Italia 2-3

L'Italia ha battuto il Brasile per 3-2 (17-25, 25-15, 22-25, 25-17, 15-13) in una partita della Nations League maschile giocata al Maracanazinho. Così gli azzurri hanno chiuso con quattro vittorie in altrettanti match la prima settimana di questo torneo, e compiono un ulteriore passo avanti nel ranking che li avvicina ai Giochi di Parigi. L'Italia del ct Fefé De Giorgi tornerà in campo in Canada, a Ottawa, a partire dal giugno, affrontando Francia, Usa, Cuba e Olanda.