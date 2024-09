Pallavolo: Malagò 'oro olimpico donne impresa straordinaria'

"L'impresa di aver vinto un oro olimpico a squadre, nella pallavolo, è straordinario perché dopo che in tanti ci hanno sempre detto che siamo un paese di individualisti, noi abbiamo dimostrato il contrario". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la celebrazione della medaglia d'oro a Parigi della nazionale di pallavolo femminile a Palazzo Lateranense. "Questa è la sesta medaglia d'oro degli sport di squadra dal 1896 ad oggi, quattro arrivate finora nella pallanuoto. Da venti anni non vincevamo una medaglia d'oro di squadra - ha aggiunto -. L'Italia è un grande paese nello sport e lo ha detto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La festa al Quirinale è stata straordinaria ed è vero che le medaglie si contano, ma qualcuna pesa anche in modo diverso".