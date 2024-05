Pallavolo: Manfredi 'i risultati arrivano se facciamo sistema'

"Senza supporto del Cip i risultati non sarebbero arrivati. O facciamo sistema o altrimenti non si raggiunge nulla. Da tempo abbiamo iniziato un percorso con tantissime iniziative che stiamo portando avanti, iniziando a lavorare con lo stesso entusiasmo e con gli stessi investimenti che abbiamo fatto nella nazionale maschile". Così il presidente della Fivap, Giuseppe Manfredi, durante la presentazione del progetto "Sitting Volley trova casa a SapienzaSport", presso l'Aula Magna del Palazzo del Rettorato dell'università romana. Manfredi sottolinea come l'avvio di questo "progetto può dare visibilità e una maggiore spinta. Sono certo che nascerà una sinergia importante. Stiamo cercando di intensificare il lavoro sul territorio cercando di avvicinare quante più persone possibili alla disciplina", conclude.