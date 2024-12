Pallavolo: Manfredi, lanciamo progetto per impianti sportivi

"Abbiamo bisogno di avere impianti sportivi, soprattutto di base. Non è possibile che non si possa soddisfare la richiesta di pallavolo. Abbiamo questa problematica in tante parti d'Italia. Il nostro progetto prevede la realizzazione di 25/30 strutture, impianti che dovranno essere gestiti dalla federazione sul territorio e da una nostra società". Lo ha detto il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, durante la conferenza stampa nel corso degli "Stati generali della Pallavolo" a Milano, svelando un progetto che nella fase 1 avrà un budget di 10 milioni di euro per le strutture. "Si tratterà di impianti non mastodontici, non abbiamo bisogno di impianti con tanti posti, ma impianti di quartiere con l'essenziale. Deve essere un impianto che si debba prestare alle attività giovanili, per il resto ci stiamo lavorando. Questo ci deve pensare che si può fare tutto. Il problema degli impianti ce lo abbiamo, sappiamo che non è di facile risoluzione, noi facciamo però un primo passo avanti".