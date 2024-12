Pallavolo: Mondiale Club donne; Numia Milano-Tianjin Bohai 0-3

Nulla da fare per la Numia Milano, che in una partita della seconda giornata del Mondiale per club donne ha perso per 3-0 contro le cinesi del Tianjin Bohai Bank (21-25, 22-25, 23-25). Ora per la qualificazione Egonu (oggi per lei 21 punti) e compagne dovranno battere le egiziane dello Zamalek, ma anche vincendo rischiano di chiudere al secondo posto il loro girone e quindi di trovare in semifinale l'Imoco Conegliano, che finora ha dominato nel gruppo B.