Pallavolo: Nations League, azzurre superano 3-0 la R.Dominicana

Secondo successo a Macao per le azzurre della pallavolo che hanno battuto la Repubblica Dominicana 3-0 (25-12, 25-19, 25-21). L'Italia di Velasco ha così ottenuto la quinta vittoria consecutiva nella Nations League 2024, conquistando altri preziosi punti (6,68) per la qualificazione olimpica, attraverso il world ranking. Domani la Nazionale avrà un giorno di riposo, in attesa dell'impegnativa sfida con il Brasile vice campione del mondo in programma sabato. "Siamo felici, sono altri punti importanti che ci servono per la qualificazione olimpica - le parole di Sarah Fahr -. Sono contenta di come sta andando la squadra, queste erano delle partite in cui le altre squadre avevano tanto da vincere e noi tanto da perdere, ma siamo state brave a non concedere set e ottenere il massimo numero di punti possibili. Sapevamo che le prime due sfide a Macao erano quelle da non sbagliare e questo magari ti mette un po' più di pressione, però le abbiamo affrontate nel modo giusto. Sabato e domenica contro Brasile e Cina ci aspettano delle sfide molto impegnative, le brasiliane stanno mostrando una pallavolo di alto livello e anche la Cina è un'ottima squadra. Noi dovremo fare un ulteriore step e vedere a che punto del nostro percorso di crescita ci troviamo. Tornare in nazionale dopo quasi 3 anni è stato davvero bello, sono contenta di essere qui con le mie compagne. Sto cercando di godermi al massimo questa nuova esperienza e pian piano migliorare l'intesa di gioco".